"إندبندنت": ترامب يعيّن أثرى إدارة في تاريخ المركزية- لفتت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الى ان "الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لن يتقيد بالأساليب المعتادة لواشنطن وهو ما سيجلب نتائج غير متوقعة". وأكدت الصحيفة ان "ترامب قام بتعيين ... تتمة

"الرياض": كيف تُعقد مباحثات والسلام مفقود في الميدان؟ المركزية- لفتت صحيفة "الرياض" السعودية الى ان "الوضع في سوريا لا يزال يراوح مكانه، حتى بعد الاتفاق الروسي-التركي على عقد جولة مباحثات بين المعارضة والنظام في أستانة نهاية الشهر الحالي، فالاتفاق مرشح للانهيار ... تتمة

"نيويورك تايمز": "ماستر التكتيك" بوتين يتغلب على نظيره الاميركي المركزية- اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "روسيا تمكنت، لا سيما بعد إعلانها للهدنة في سوريا، من تهميش الولايات المتحدة بصورة فعالة واحتلال موقع القوة الدولية المهيمنة في البلاد"، موضحةً أن "في ... تتمة

السلاح والنسبية لا يتفقــان

وهبي: استباق التعيينات كيدي

المركزية- أشار عضو "كتلة المستقبل النيابية" النائب أمين وهبي الى أن "استباق الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي قرار مجلس الوزراء بتعيين المهندس عماد كريدية خلفا لرئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو ومديرها العام ... تتمة

اليوم العالمي للسلام برعاية الراعي المركزية- رعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، احتفال اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" التابعة لمجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان في الذكرى الخمسين لليوم العالمي للسلام، وذلك بعد ... تتمة

كبارة يلتقي وفوداً عماليـة ورئيس كاريتاس:

خطة عمل لتفعيل دور التفتيش لمنع المزاحمة

المركزية- التقى وزير العمل محمد كبارة في مكتبه في الوزارة مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" علي عبدالله على رأس وفد هنأه بتولي مهام وزارة العمل، وتم البحث في العديد من القضايا العمالية والنقابية. عمال ... تتمة

كسّاب يوضح: لم تعقد اجتماعات لمؤتمر توحيد الجامعة

ونطالب بمسعى توحيدي برعاية رئيس الجمهوريـــة

المركزية- جاءنا من مكتب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كسّاب توضيح في شأن خبر نشرته "المركزية" في 30 كانون الاول 2016 تحت عنوان "قطار توحيد الجامعة الثقافية وضع على السكة... اجتماعات تمهد ... تتمة

المطارنة الموارنة: لتضافر الجهود للقضاء على الارهاب

على الحكومة اقرار قانون انتخاب يؤمن التمثيل التصحيح

المركزية- دعا المطارنة الموارنة المسؤولين ان يضافروا جهودهم للقضاء على الارهاب ونشر السلام المبني على الحقيقة والعدالة، وطالبوا الحكومة باقرار قانون جديد وعادل للإنتخابات يؤمِّن التمثيل الصحيح لجميع أطياف ... تتمة

BLOM PMI يسجّل أعلـى قراءة فـي 10 أشـهر

مع بقائه دون المستوى الفاصل بين الإنكماش والنمو

المركزية- سجّل المؤشر الإقتصادي لمدراء المشتريات للبنان BLOM PMI خلال كانون الأول الفائت، الصادر شهرياً عن BLOMINVEST Bank أعلى قراءة منذ شهر شباط عند 47.0 نقطة. إلا أن المؤشر بقي دون المستوى الحيادي ... تتمة

لجنة الادارة تابعت درس الغاء المادة 522 عقوبات المركزية- تابعت لجنة الادارة والعدل درس المادة 522 عقوبات في جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سمير الجسر، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، سيرج ... تتمة

سعر البنزين يرتفع 400 ليرة والمازوت 300 والغاز 200 المركزية- ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 400 ليرة وصفيحة الديزل أويل والمازوت الأحمر 300، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 200. جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي ... تتمة

"المركزي" يطلب من المصارف تسجيل فائض

بيـع وشراء أدوات ماليـة بالليرة والعملات

المركزية- أنهى مصرف لبنان العام 2016 بقرار وسيط إلى المصارف والمؤسسات المالية طلب منها أن تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع وشراء أدوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة ... تتمة

معلولي: خطرا اللجوء والتكفير يهددان الكيان المركزية -اكد نائب رئيس مجلس النواب الاسبق ميشال معلولي في بيان انه "في بداية هذا العام ما زال هناك خطران يهددان الكيان اللبناني.الاول هو وجود نصف عدد اللبنانيين اي مليوني لاجئ فلسطيني ونازح سوري على الاراضي ... تتمة

حمّود يطالب بتزويده بتفاصيل تحقيق اعتداء "رينا"

ويدعو الى فتــــح تحقيق بتهديد الاب علاوي

المركزية- وجّه النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود كتابا عبر وزارة العدل الى المدعي العام للمحكمة العليا الاستئنافية في تركيا لتزويده بتفاصيل التحقيق في قضية الاعتداء الارهابي على مقهى "رينا" الذي ... تتمة

وفد رجــال أعمـال لبنانييـن فـــي معراب:

نأمل عودة العلاقات مع المملكة الى سابق عهدها

المركزية- التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من رجال الاعمال اللبنانيين في جدة في حضور قنصل عام لبنان في جدة زياد عطالله، ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية ... تتمة

ارسلان يبحث ملف المصالحة والعودة المركزية- استقبل رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال ارسلان، في مكتبه في ستاركو، وفداً من بلدة كفرسلوان – بعبدا تقدّمه رئيس البلدية بسّام حاطوم وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير البلدة، ... تتمة

قوى الأمن توضح سبب انتشار الزيوت قرب نهر الموت المركزية- أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم 4/01/2017 خبراً عن قيام 4 شاحنات مجهولة برش مادة الزيت تحت جسر نهر ... تتمة

بري: مسألة النفط تحتاج لمزيد من البحث

والنسـبية هي الانسـب وحذار المماطلـة

المركزية- حذر الرئيس نبيه بري من إستمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات. وأكد إن النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في إنتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل ... تتمة

شقير يشيد بإقرار مرسوميّ النفط:

للإسراع في البت بالأحكام الضريبية

المركزية- نوّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بإقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم مرسومي النفط والغاز، معتبراً أن "هذه الخطوة تظهر وجود إرادة قوية للإنطلاق في المشاريع الاقتصادية ... تتمة

تظاهرة مركزية في بيروت في 29 الجاري من اجل بناء الدولة

"الشيوعي" يعلن بيانه الوزاري البديل كمدخـل للاصــــلاح

المركزية- أعلن الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، عن البيان الوزاري البديل "الذي يعكس رؤية الحزب الشيوعي اللبناني لما ينبغي أن يكون عليه بيان الحكومة لو أريد له أن يشكل مدخلا للإصلاح". ودعا ... تتمة

اجتماعات مكثفة للجان المتابعة لقانون الانتخاب بعيدا من الاضواء

حلقات سياسية ثنائية وثلاثية تقر المبدأ العام وتعالج نقاط الالتباس

المركزية- تؤكد مصادر سياسية متابعة لحركة الاجتماعات المكوكية التي تعقد خلف الكواليس بين لجان متابعة من مختلف القوى السياسية في شأن قانون الانتخاب لـ"المركزية" ان الامور بلغت مرحلة متقدمة من النقاش، والبحث ... تتمة

تواصل روسـي - تركي لتثبيت وقف النار واجراءات ميدانية مشتركة لمراقبته

تسريب بنود اتفاق واشنطن وموسكو: ضغط على ترامب لكشف توجهاته سوريّاً

المركزية- غداة اعلان 12 فصيلا مسلحا سوريا في بيان مشترك عن "تجميد أي محادثات متعلقة بمفاوضات الأستانة مع الحكومة السورية أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار"، رداً على ما أسمتها "الخروقات الكبيرة" ... تتمة

بين 18 كانون2 و31 تشرين1 نقلة نوعية تسجل في التاريخ اللبناني

التضحية القواتية أثمرت إخراج لبنان من الفراغ المتمدد إلى تمدد الدولة

المركزية- اكدت مصادر في "القوات اللبنانية" لـ"المركزية" ان انتخاب الرئيس ميشال عون شكل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة كرّت بعدها سريعا سبحة الخطوات الإيجابية من تكليف الرئيس سعد الحريري إلى تأليف الحكومة والاتفاق ... تتمة

"لإقـرار صنـدوق سـيادي لعائــدات النفـط"

يوسف: لبنان بخير رغم وجوده في قلب العاصفة

المركزية- مع انعقاد أولى جلسات الحكومة بعد نيلها الثقة، تفرض الملفات الحيوية نفسها على جدول الأعمال الذي لطالما كان التعطيل له بالمرصاد، بيد أن الايجابية التي ترافقت مع تقارب عون الحريري في ملف الرئاسة ... تتمة

"لا نخشى المواجهة الانتخابية وحذار تأجيل الاسـتحقاق"

الصايغ: آن الأوان لقانون يسمح بقيام معارضة وموالاة

المركزية- إذا كان العهد يعتبر أن حكومته الأولى هي تلك التي ستتشكل بعد الاستحقاق النيابي، فإن أملا كبيرا يبدو معلقا على الفريق الوزاري الجديد لوضع قانون انتخابي حديث، يدشن إنجازات عهد الرئيس ميشال عون. ... تتمة

خـروق ليليـة فــــي مخيـم عيـن الحلـوة

تسـليم مشـتبهين في اغتيــال نجمـة وصـالح

اللجنة الأمنية العليا: لعدم إغفال جرائم القتل السابقة

المركزية- عمّ الهدوء مخيم عين الحلوة بعد توتير ليلي تمثل بالقاء قنبلة قرب احد منازل كوادر الامن الوطني الفلسطيني في حي الزيب في الشارع التحتاني، ووقوع اشكال فردي تطور لاطلاق نار وادى الى سقوط جريح. وتزامن ... تتمة

شقير: زيارة عون للرياض تشجع سياحة الخليجيين في لبنان

تدفق الإستثمار يتطلب إقرار الموازنة واستقــراراً ضريبياً

المركزية- وصف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، بـ"التاريخية"، لأنها المرّة ... تتمة