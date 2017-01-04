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خاص المركزية

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العدل والأمن

  • اشكال فردي في عبرا

    المركزية- وقع اشكال فردي ليلا في منطقة عبرا، شرق صيدا، بين عدد من الاشخاص، ما أدى الى اطلاق نار من دون وقوع اصابات حيث حضرت القوى الامنية وعملت على توقيف شخصين وباشرت تحقيقاتها.
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  • صقر يدعي على خلية المولوي و"النصرة"

    المركزية- ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 15 شخصا بينهم 11 موقوفا يؤلفون خلية ارهابية تابعة لشادي المولوي و"جبهة النصرة" في جرم التخطيط للقيام بأعمال ارهابية ليلة رأس السنة ...
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  • حمّود يطالب بتزويده بتفاصيل تحقيق اعتداء "رينا"
    ويدعو الى فتــــح تحقيق بتهديد الاب علاوي

    المركزية- وجّه النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود كتابا عبر وزارة العدل الى المدعي العام للمحكمة العليا الاستئنافية في تركيا لتزويده بتفاصيل التحقيق في قضية الاعتداء الارهابي على مقهى "رينا" الذي ...
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  • مهمات الدفاع المدني

    المركزية- تمكن عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، شملت محافظات الشمال والبقاع وجبل لبنان.
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  • قنبلة على منزل رئيس بلدية بزال

    المركزية- ألقى مجهول، بعيد منتصف ليل أمس، قنبلة على منزل رئيس بلدية بزال فراس موسى ما ادى الى تضرر عدد من السيارات المتوقفة امام المنزل. وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية المختصة.
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  • قوى الأمن توضح سبب انتشار الزيوت قرب نهر الموت

    المركزية- أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم 4/01/2017 خبراً عن قيام 4 شاحنات مجهولة برش مادة الزيت تحت جسر نهر ...
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  • توقيفات

    المركزية- أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف 98 مطلوباً أمس بجرائم مخدرات - سرقة – وسلب. إلى ذلك، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب في قوى الامن الداخلي من توقيف عصابة ترويج عملات ...
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متفرقات

  • الطقس مستقر غدا

    المركزية- توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، وتكوّن طبقات من الجليد خلال الفترة الصباحية. ...
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