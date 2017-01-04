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المركزية- لفتت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الى ان "الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لن يتقيد بالأساليب المعتادة لواشنطن وهو ما سيجلب نتائج غير متوقعة".
وأكدت الصحيفة ان "ترامب قام بتعيين ...
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المركزية- لفتت صحيفة "الرياض" السعودية الى ان "الوضع في سوريا لا يزال يراوح مكانه، حتى بعد الاتفاق الروسي-التركي على عقد جولة مباحثات بين المعارضة والنظام في أستانة نهاية الشهر الحالي، فالاتفاق مرشح للانهيار ...
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المركزية- اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "روسيا تمكنت، لا سيما بعد إعلانها للهدنة في سوريا، من تهميش الولايات المتحدة بصورة فعالة واحتلال موقع القوة الدولية المهيمنة في البلاد"، موضحةً أن "في ...
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المركزية- أشار عضو "كتلة المستقبل النيابية" النائب أمين وهبي الى أن "استباق الوزير السابق للاتصالات نقولا صحناوي قرار مجلس الوزراء بتعيين المهندس عماد كريدية خلفا لرئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو ومديرها العام ...
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المركزية- رعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، احتفال اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" التابعة لمجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان في الذكرى الخمسين لليوم العالمي للسلام، وذلك بعد ...
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المركزية- التقى وزير العمل محمد كبارة في مكتبه في الوزارة مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" علي عبدالله على رأس وفد هنأه بتولي مهام وزارة العمل، وتم البحث في العديد من القضايا العمالية والنقابية.
عمال ...
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المركزية- جاءنا من مكتب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كسّاب توضيح في شأن خبر نشرته "المركزية" في 30 كانون الاول 2016 تحت عنوان "قطار توحيد الجامعة الثقافية وضع على السكة... اجتماعات تمهد ...
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المركزية- دعا المطارنة الموارنة المسؤولين ان يضافروا جهودهم للقضاء على الارهاب ونشر السلام المبني على الحقيقة والعدالة، وطالبوا الحكومة باقرار قانون جديد وعادل للإنتخابات يؤمِّن التمثيل الصحيح لجميع أطياف ...
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المركزية- سجّل المؤشر الإقتصادي لمدراء المشتريات للبنان BLOM PMI خلال كانون الأول الفائت، الصادر شهرياً عن BLOMINVEST Bank أعلى قراءة منذ شهر شباط عند 47.0 نقطة. إلا أن المؤشر بقي دون المستوى الحيادي ...
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المركزية- تابعت لجنة الادارة والعدل درس المادة 522 عقوبات في جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سمير الجسر، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، سيرج ...
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المركزية- ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 400 ليرة وصفيحة الديزل أويل والمازوت الأحمر 300، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 200.
جاء ذلك في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي ...
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المركزية- أنهى مصرف لبنان العام 2016 بقرار وسيط إلى المصارف والمؤسسات المالية طلب منها أن تسجل الفائض الناتج عن عمليات بيع وشراء أدوات مالية سيادية بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية ضمن بند مطلوبات آجلة ...
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المركزية -اكد نائب رئيس مجلس النواب الاسبق ميشال معلولي في بيان انه "في بداية هذا العام ما زال هناك خطران يهددان الكيان اللبناني.الاول هو وجود نصف عدد اللبنانيين اي مليوني لاجئ فلسطيني ونازح سوري على الاراضي ...
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المركزية- وجّه النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود كتابا عبر وزارة العدل الى المدعي العام للمحكمة العليا الاستئنافية في تركيا لتزويده بتفاصيل التحقيق في قضية الاعتداء الارهابي على مقهى "رينا" الذي ...
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المركزية- التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من رجال الاعمال اللبنانيين في جدة في حضور قنصل عام لبنان في جدة زياد عطالله، ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية ...
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المركزية- استقبل رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال ارسلان، في مكتبه في ستاركو، وفداً من بلدة كفرسلوان – بعبدا تقدّمه رئيس البلدية بسّام حاطوم وأعضاء من المجلس البلدي ومخاتير البلدة، ...
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المركزية- أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم 4/01/2017 خبراً عن قيام 4 شاحنات مجهولة برش مادة الزيت تحت جسر نهر ...
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المركزية- حذر الرئيس نبيه بري من إستمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات. وأكد إن النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في إنتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل ...
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المركزية- نوّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير بإقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم مرسومي النفط والغاز، معتبراً أن "هذه الخطوة تظهر وجود إرادة قوية للإنطلاق في المشاريع الاقتصادية ...
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المركزية- أقلعت اليوم "رسميًّا" عجلات العهد الجديد مع عقد مجلس الوزراء باكورة جلساته بعد نيله الثقة النيابية، مؤذنة بعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية التي تعثرت على مر السنوات الماضية بفعل الشغور الرئاسي. ...
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المركزية- أعلن الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، عن البيان الوزاري البديل "الذي يعكس رؤية الحزب الشيوعي اللبناني لما ينبغي أن يكون عليه بيان الحكومة لو أريد له أن يشكل مدخلا للإصلاح". ودعا ...
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المركزية- تؤكد مصادر سياسية متابعة لحركة الاجتماعات المكوكية التي تعقد خلف الكواليس بين لجان متابعة من مختلف القوى السياسية في شأن قانون الانتخاب لـ"المركزية" ان الامور بلغت مرحلة متقدمة من النقاش، والبحث ...
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المركزية- غداة اعلان 12 فصيلا مسلحا سوريا في بيان مشترك عن "تجميد أي محادثات متعلقة بمفاوضات الأستانة مع الحكومة السورية أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار"، رداً على ما أسمتها "الخروقات الكبيرة" ...
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المركزية- اكدت مصادر في "القوات اللبنانية" لـ"المركزية" ان انتخاب الرئيس ميشال عون شكل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة كرّت بعدها سريعا سبحة الخطوات الإيجابية من تكليف الرئيس سعد الحريري إلى تأليف الحكومة والاتفاق ...
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المركزية- مع انعقاد أولى جلسات الحكومة بعد نيلها الثقة، تفرض الملفات الحيوية نفسها على جدول الأعمال الذي لطالما كان التعطيل له بالمرصاد، بيد أن الايجابية التي ترافقت مع تقارب عون الحريري في ملف الرئاسة ...
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المركزية- إذا كان العهد يعتبر أن حكومته الأولى هي تلك التي ستتشكل بعد الاستحقاق النيابي، فإن أملا كبيرا يبدو معلقا على الفريق الوزاري الجديد لوضع قانون انتخابي حديث، يدشن إنجازات عهد الرئيس ميشال عون. ...
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المركزية- عمّ الهدوء مخيم عين الحلوة بعد توتير ليلي تمثل بالقاء قنبلة قرب احد منازل كوادر الامن الوطني الفلسطيني في حي الزيب في الشارع التحتاني، ووقوع اشكال فردي تطور لاطلاق نار وادى الى سقوط جريح. وتزامن ...
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المركزية- وصف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، بـ"التاريخية"، لأنها المرّة ...
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المركزية- خطا مجلس الوزراء خطوة نوعية في اول جلسة عقدها في قصر بعبدا بعد نيل الحكومة الثقة، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء،
حيث اقر المراسيم ...